لبنان

تذمر جنوبي

Lebanon 24
30-03-2021 | 04:11
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لوحظ أن حزباً يسارياً قديماً يتصدّر واجهة التظاهرات في مناطق جنوبية تُعتبر خزانه الشعبي، وينقل أن ثنائياً طائفياً وسياسياً بدأ يتذمّر من توسّع دائرة حراك هذا الحزب.
المصدر: النهار
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