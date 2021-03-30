تذمر جنوبي

لوحظ أن حزباً يسارياً قديماً يتصدّر واجهة التظاهرات في مناطق جنوبية تُعتبر خزانه الشعبي، وينقل أن ثنائياً طائفياً وسياسياً بدأ يتذمّر من توسّع دائرة حراك هذا الحزب.