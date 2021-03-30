تجارة السلاح

تنشط حركة بيع السلاح الفردي خصوصاً في منطقتي البقاع والشمال، إذ يتمّ تهريبه من سوريا وتباع القطعة بنحو 800 إلى 1000 دولار أميركي نقداً، وتحتوي الصناديق "المستوردة" كل منها خمس قطع سلاح