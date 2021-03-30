لبنان

تجارة السلاح

Lebanon 24
30-03-2021 | 04:12
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تنشط حركة بيع السلاح الفردي خصوصاً في منطقتي البقاع والشمال، إذ يتمّ تهريبه من سوريا وتباع القطعة بنحو 800 إلى 1000 دولار أميركي نقداً، وتحتوي الصناديق "المستوردة" كل منها خمس قطع سلاح
المصدر: النهار
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السلاح

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