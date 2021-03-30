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لبنان
الأولوية للقطاع الخاص
Lebanon 24
30-03-2021
|
04:13
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تبين أنّ شركات خاصة مستوردة للقاح الروسي ترفض طلبات القطاع العام لشراء هذا اللقاح، وتعطي الاولوية للقطاع الخاص القادر على تسديد ثمن اللقاحات نقداً بالدولار.
المصدر: نداء الوطن
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