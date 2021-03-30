لبنان

العمل خارج الدوام

Lebanon 24
30-03-2021 | 04:15
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تردد أن عدداً من عناصر الأجهزة الأمنية بدأ العمل في القطاع الخاص خارج أيام الخدمة، للتمكّن من تأمين مسلتزماتهم المعيشية.
المصدر: نداء الوطن
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الأجهزة الأمنية

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