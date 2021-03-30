لبنان

تنازل عن الاسهم

Lebanon 24
30-03-2021 | 04:17
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في ظل القيود المصرفية التي تحول دون تأسيس شركات جديدة، انتشرت ظاهرة التنازل عن أسهم وحصص في شركات قائمة لتجار سوريين مقابل إقدامهم على زيادة رأس المال في حساباتها.
المصدر: نداء الوطن
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