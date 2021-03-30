تنازل عن الاسهم

في ظل القيود المصرفية التي تحول دون تأسيس شركات جديدة، انتشرت ظاهرة التنازل عن أسهم وحصص في شركات قائمة لتجار سوريين مقابل إقدامهم على زيادة رأس المال في حساباتها.

