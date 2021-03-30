تأخير التدقيق الجنائي يثير الشبهات ويطرح التساؤلات

كتبت غادة حلاوي في" نداء الوطن": التدقيق الجنائي الذي لم تنطلق عجلته رغم مرور اشهر على اقراره فلا يزال خاضعاً بدوره للكيديات السياسية، ويدور في فلك الخلاف حول التفسير اللغوي لمصطلحي التوازي والتوازن، والمقصود به هل يشمل التدقيق حسابات مصرف لبنان والصناديق والوزارات ام حسابات مصرف لبنان والمصارف. ورغم ما أشارت اليه هيئة الاستشارات من ان المقصود هو التوازن اي بالتدقيق بكل مرفق على حدة، الا ان هذا لم يضع حداً للنقاش ما استدعى تقدم نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي والنائب ياسين جابر باقتراح قانون يقوم على التزامن ويطالب بالشروع بالتدقيق من وزارة الطاقة. خطوة يصعب عزلها عن الكباش السياسي المستحكم في البلد، والتأخير الحاصل في حسم الاتفاق مع شركة التدقيق الجنائي التي لم تحسم موقفها بعد من استئناف عملها مجدداً في التدقيق الجنائي. أمران مستغربان يقفان عقبة امام انطلاق التدقيق الجنائي، الكتب المتكررة لوزير المالية غازي وزني للشركة المعنية والتي توحي وكأن العمل معها سينطلق على اسس مختلفة، والذهاب نحو توقيع اتفاقية جديدة ببنود اضافية ما يعني الحاجة الى جلسة حكومية لاقرارها مجدداً، وهو أمر متعذر مع حكومة تصريف اعمال يرفض رئيسها تسيير اكثر من امور بسيطة.

في المقابل تكوّن انطباع لدى المطلعين ان الشركة ولاسباب معينة تصعّب شروطها وتطرح مزيداً من الاسئلة على حاكم مصرف لبنان، الذي يبدي تجاوباً معها بالحد المسموح به قانونياً. لكن بغض النظر عن الاسباب والموجبات صار الاقرب للتصديق هو رغبة الجهات المعنية في تقطيع المزيد من الوقت والمراوحة، لا سيما وان رفع قانون السرية المصرفية سبق وأقر لفترة عام فقط، ما يعزز امكانية هدر الوقت في النقاشات قبل ان يوضع التدقيق الجنائي على سكته الصحيحة. ما يعزز الشكوك بنوايا المعنيين بالملف حول الغاية من المماطلة خصوصاً وزارة المال التي يفترض ان يكون دورها اكبر في عملية تسهيل التدقيق الجنائي، وليس هدر الوقت بالكتب والاستفسارات التي لا حاجة اليها طالما سبق واقرت الاتفاقية مع الشركة المعنية في مجلس الوزراء. وتربط مصادر مالية المماطلة بخلفيات سياسية لتقول ان التدقيق الجنائي غير مرغوب به من البعض مما يعرقل مسيرته.