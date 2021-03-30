بين أمل وحزب الله.. خلاف ظاهره حكومي

نقلت صحيفة "العرب" عن مصادر سياسية لبنانية تأكيدها أنّ الخلاف بين حزب الله وحركة أمل في غاية الجدّية، وذلك على خلفيّة الانهيار الاقتصادي في لبنان.وقالت "إن في أساس الخلاف غياب أي مصلحة لحركة أمل، على خلاف الحال مع حزب الله، في تفكّك الدولة اللبنانية.وشدّدت على وجود مصلحة لحركة أمل التي يرأسها رئيس مجلس النوّاب نبيه برّي في إنقاذ ما بقي من الدولة اللبنانية وتحسّن سعر صرف العملة الوطنيّة التي فقدت إلى حد الآن نحو تسعين في المئة من قيمتها.وأشارت المصادر السياسية اللبنانية إلى أنّ عجز أمل عن ضبط جمهورها، الذي يقبض راتبه بالليرة اللبنانية ويعبّر عن سخطه على حزب الله الذي يقبض معظم كوادره راتبا بالدولار الأميركي، أدّى إلى تبادل علني للاتهامات بين الجانبين بما في ذلك في المناطق الشيعية مثل الجنوب اللبناني والضاحية الجنوبية لبيروت التي هي أساسا معقل للحزب.ولاحظت المصادر ذاتها أنّ أمل عبّرت عن موقفها بالدعوة إلى تشكيل حكومة اختصاصيين برئاسة سعد الحريري فيما دعا الأمين العام لحزب الله إلى حكومة تضمّ سياسيين واختصاصيين في الوقت ذاته.