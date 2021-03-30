لبنان

علوش: يريدان احراج الحريري لاخراجه

Lebanon 24
30-03-2021 | 06:33
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رأى نائب رئيس تيار المستقبل الدكتور مصطفى علوش في حديث خاص لـ "الديار" أنه من الواضح والصريح، أن رئيس الجمهورية اتخذ قرارا بعدم التسوية من خلال احراج الرئيس الحريري لاخراجه ودفعه للاعتذار ومن خلال فرض السيطرة على الحكومة فيما بعد من خلال الثلث المعطل الذي يطالبون به، وتصرّف سعد الحريري أحرج رئيس الجمهورية ، والتعطيل اليوم من قبل رئيس الجمهورية وفريقه السياسي فالأمور باتت واضحة أن هناك نية واضحة للعرقلة من قبل هذه الجهة التي تخترع الحجج لتشويه الحقيقة، في ما يتعلق بالاسباب المركزية الآيلة، إلى عدم ولوج الحكومة النور.
 
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