لبنان

النائب عون: لا حكومة في الافق وللحريري اجندة خارجية

Lebanon 24
30-03-2021 | 06:35
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أكّد عضو تكتل "لبنان القوي" النائب ماريو عون لجريدة "الأنباء" الإلكترونية انه لا يرى حكومة في الأفق، عازياً ذلك من ناحيته إلى "تشبّث الرئيس المكلف بمواقفه وحساباته التي لا تنطبق مع حسابات المرجعيات الأخرى المعنية بتأليف الحكومة"، ومعتبرًا أن "الأمور تراوح مكانها ويبدو أن الحريري لديه أجندة اخرى خارجية تهدف لإبقاء وضع الحكومة معلّقا بانتظار جلاء المواقف الدولية وارتباطها بلينان".

ورأى عون أن "رئيس الجمهورية في حديثه الأخير ترك الباب مفتوحا لتشكيل حكومة لا يكون فيها ثلث معطل لأحد، شرط أن يتخلى الحريري عن تمسكه بالنصف زائدا واحدا"، وقال إن "الأيام المقبلة ستظهر حقيقة ما يجري".

عون اتهم الحريري بأنه "استغل التكليف ووضعه في جيبه وراح يجوب العالم به، وإذا كان يريد "تركيعنا" فهذا الأمر غير وارد بالنسبة لنا".
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