لبنان

بعبدا" تلطّف" تصريحات عون

Lebanon 24
30-03-2021 | 06:32
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كتبت "الديار": مواقفه التصعيدية اعلاميا، حاولت اوساط بعبدا «تلطيف» تصريحات الرئيس عون واشارت الى ان موقف الرئيس ليس تحديا للرئيس المكلف وانما تصويبا لعمله وتذكيره بضرورة الالتزام بالصلاحيات الدستورية من تقديم تشكيلة تراعي التوازن ووحدة المعايير ليناقشها بصيغتها كاملة مع رئيس الجمهورية.

 

وشددت على ان اكثر المتضررين من عدم وجود حكومة هو رئيس الجمهورية الذي لا يرغب ابدا في انهاء عهده بحكومة تصريف اعمال .. وقد جدد الرئيس عون خلال استقباله وفدا من الاتحاد العمالي العام تمسّكه بـ «ضرورة وجود قناعة لدى المكلف تشكيل الحكومة بصعوبة الوصول الى حل في هذا المجال في حال اللجوء الى التأليف من قبل شخص واحد، فهناك عدة معايير تؤلف على اساسها الحكومة، لاسيما في ما خص توزيع التوازن، وهذا لا يحصل عبر احتكار شخص لعملية التأليف. وقال علينا إيجاد حلول كي نعيد التوازن الى ما كان عليه، ويعود اصحاب الصلاحيات الى ممارسة صلاحياتهم.

المصدر: الديار
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