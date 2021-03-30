المبادرات لن تبصر النور

كتبت" الأنباء": مصادر سياسية رأت "أن كل ما يحكى عن مبادرات يتم التحضير لإطلاقها فهي لن تبصر النور طالما الدلائل سلبية في الاتجاهين، وهو أمرٌ لم تنفه مصادر بيت الوسط لـ "الأنباء" الالكترونية بقولها ان "الأمور ما زالت عالقة وتشكيل الحكومة أصبح بعلم الغيب"، معتبرة ان "فريق رئيس الجمهورية ما زال يمعن بإهانة موقع الرئاسة من خلال التعاطي بخفة مع استحقاق دستوري على جانب كبير من الأهمية، وذلك من خلال إصدار فتاوى غب الطلب وعراضات لم تعد تنطلي على أحد".