لبنان

أوقات مستقطعة للأخبار السارّة.. صفر إصابات في القطاع الطبّي للمرة الأولى

Lebanon 24
30-03-2021 | 06:34
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كتبت رجانا حمية في "الأخبار": ليست كل الأخبار عن فيروس كورونا سيئة، فثمّة أوقات مستقطعة للأخبار السارّة. أمس، كان ثمّة خبران سارّان، أولهما من مستشفى بيروت الحكومي، حيث أعلن المدير العام الدكتور فراس أبيض عن خلوّ عدّاد الإصابات للمرة الأولى من الإصابات في القطاع الطبي، والثاني إطلاق وزارة الصحة العامة لقاح أسترازينيكا لينضمّ رسمياً إلى لقاح فايزر في حملات التلقيح.
خلال حفل الإطلاق من المستشفى اللبناني الكندي، أعلن وزير الصحة حمد حسن عن خبرٍ ثالث يقضي بـ«المباشرة بتغيير ديناميكية التلقيح من الخطة العمودية، والتدرّج أفقياً لمواكبة متطلّبات الحياة الاقتصادية والمعيشية لكل القطاعات والمتطلّبات التربوية، وحماية الفئات الأكثر عرضة للخطر»، في تعديلٍ للخطة الوطنية التي كانت قائمة على تقسيم المراحل بحسب الفئات العمرية والأعمال.
 
وفي السياق نفسه، تحدّث حسن أيضاً عن تحسّن في مؤشرات الخطة الوطنية لناحية استجابة الناس لحملات التلقيح وظهور بعض التأثيرات، وإن طفيفة، ولا سيما على صعيد عدّاد الوفيات الذي سجّل أمس 40 حالة وفاة وأول من أمس 38 حالة، وهو «ما يؤشر إلى بدء مفاعيل تلقيح كبار السن»، على ما تقول مصادر الوزارة. 
المصدر: الأخبار
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