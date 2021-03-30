لبنان

هل تلقى وزير الصحة دعوة رسمية لزيارة روسيا؟

Lebanon 24
30-03-2021 | 06:39
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اكدت مصادر "الأخبار" ان وزير الصحة لم يتلق بعد دعوة رسمية لزيارة روسيا لتوقيع اتفاق مع الصندوق الروسي للاستثمار المعني بتوزيع لقاح سبوتنيك – 7، لكن الاخبار الجديدة من موسكو، تفيد بان الدوائر الرسمية هناك، اضافة الى السفير في بيروت، ابلغوا الجهات الرسمية انه «لا يوجد وكيل حصري لتوزيع اللقاح الروسي»، وان موسكو قررت رفض منح وكالة حصرية لاحد، وحتى وكيل الصندوق في الامارات العربية المتحدة يمكنه البيع لكن بعد العودة الى موسكو، وان الافضلية للحكومات.
المصدر: الأخبار
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