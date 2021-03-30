لبنان

جنبلاط: خائف وضد المطالبة باستقالة عون

Lebanon 24
30-03-2021 | 06:42
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قال رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط في حديث الى موقع "النهار" إن "لا إشارة داخلية تعطي أي أمل"، مشيراً إلى أننا "اليوم ‏نفتقد إلى التنوع".
وأضاف: "اليوم أنا خائف أكثر من الماضي، خائف من الفوضى عندما أتذكر الـ75 وكيف انزلقنا ‏إلى الحرب". كما رأى أنّ "الرئيس الأفضل للبنان كان فؤاد شهاب لأنه هو من أرسى الإصلاحات الأساسية من ‏الخدمة المدنية إلى الضمان الاجتماعي".
 
وتابع جنبلاط "أنا ضدّ المطالبة باستقالة الرئيس عون، والأهم كيف نزيل سوء ‏التفاهم بينه وبين الحريري لنتمكن من تشكيل حكومة".
ولفت الى انه "بعد زيارتي الأخيرة للرئيس عون هناك من ‏دخل على خط التسوية وأسقطها والـego ‎عند البعض أسقط التسوية".
وقال: "بعد مبادرتي الأخيرة ما بقى حدن ‏يطيقني، وهناك عناصر مخربة من كل الجهات وكذلك سفارات

المصدر: النهار
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