جنبلاط: خائف وضد المطالبة باستقالة عون

قال رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط في حديث الى موقع "النهار" إن "لا إشارة داخلية تعطي أي أمل"، مشيراً إلى أننا "اليوم ‏نفتقد إلى التنوع".

وأضاف: "اليوم أنا خائف أكثر من الماضي، خائف من الفوضى عندما أتذكر الـ75 وكيف انزلقنا ‏إلى الحرب". كما رأى أنّ "الرئيس الأفضل للبنان كان فؤاد شهاب لأنه هو من أرسى الإصلاحات الأساسية من ‏الخدمة المدنية إلى الضمان الاجتماعي".

وتابع جنبلاط "أنا ضدّ المطالبة باستقالة الرئيس عون، والأهم كيف نزيل سوء ‏التفاهم بينه وبين الحريري لنتمكن من تشكيل حكومة".

ولفت الى انه "بعد زيارتي الأخيرة للرئيس عون هناك من ‏دخل على خط التسوية وأسقطها والـego ‎عند البعض أسقط التسوية".

وقال: "بعد مبادرتي الأخيرة ما بقى حدن ‏يطيقني، وهناك عناصر مخربة من كل الجهات وكذلك سفارات