جنبلاط: خائف وضد المطالبة باستقالة عون

قال رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط في حديث الى موقع "النهار" إن "لا إشارة داخلية تعطي أي أمل"، مشيراً إلى أننا "اليوم نفتقد إلى التنوع".
وأضاف: "اليوم أنا خائف أكثر من الماضي، خائف من الفوضى عندما أتذكر الـ75 وكيف انزلقنا إلى الحرب". كما رأى أنّ "الرئيس الأفضل للبنان كان فؤاد شهاب لأنه هو من أرسى الإصلاحات الأساسية من الخدمة المدنية إلى الضمان الاجتماعي".
وتابع جنبلاط "أنا ضدّ المطالبة باستقالة الرئيس عون، والأهم كيف نزيل سوء التفاهم بينه وبين الحريري لنتمكن من تشكيل حكومة".
ولفت الى انه "بعد زيارتي الأخيرة للرئيس عون هناك من دخل على خط التسوية وأسقطها والـego عند البعض أسقط التسوية".
وقال: "بعد مبادرتي الأخيرة ما بقى حدن يطيقني، وهناك عناصر مخربة من كل الجهات وكذلك سفارات