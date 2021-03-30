جريح بانزلاق دراجة نارية على كورنيش بيار الجميل

أفادت غرفة التحكم المروري عن سقوط جريح نتيجة انزلاق دراجة نارية على كورنيش بيار الجميل باتجاه الكرنتينا، ودراج من مفرزة سير بيروت الثالثة، يعمل على المعالجة وتسهيل السير في المحلة.