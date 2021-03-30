لبنان

جريح بانزلاق دراجة نارية على كورنيش بيار الجميل

Lebanon 24
30-03-2021 | 07:07
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أفادت غرفة التحكم المروري عن سقوط جريح نتيجة انزلاق دراجة نارية على كورنيش بيار الجميل باتجاه الكرنتينا، ودراج من مفرزة سير بيروت الثالثة، يعمل على المعالجة وتسهيل السير في المحلة.
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دراجة نارية

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