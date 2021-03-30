ما هي "الرسالة" التي قصدها الحريري؟

انقسمت الآراء والتفسيرات حيال تفسير عبارة "وصلت الرسالة " بالرد المقتضب للرئيس المكلف سعد الحريري على رئيس الجمهورية.

ففي حين اكدت اوساط قريبة من بيت الوسط "ان الحريري كان يقصد ان رئيس الجمهورية افهمه في كلامه انه لا يريده ويحمّله مسؤولية ما آلت اليه الاوضاع"، رأت أوساط "8 اذار" ان الرسالة "هي مطالبة الحريري بلقاء جبران باسيل، وإن الجواب عليها لا يزال عند الحريري سلبياً، رغم النصائح الخارجية والداخلية للحريري بضرورة الخروج من القطيعة مع باسيل، كتعبير عن كونه رئيساً لحكومة الجميع وانفتاحه على الكتل التي يطلب منها منح حكومته الثقة".

واعتبرت "ان زيارة السفير البريطاني لرئيس التيار الوطني الحر إشارة تمهيدية لترتيب لقاء بين الحريري وباسيل، تتركز الاتصالات الخارجية والداخلية على توفير قناعة لدى الحريري بضرورته، مقابل إقناع باسيل بحسم مسألة التخلي عن الثلث المعطل .

اما التفسير الاوضح لكلام الحريري فجاء عبر مصادر عونية فقالت "ان رسالة رئيس الجمهورية هي ابداء كل الاستعداد للتعاون، بعد العودة الى القواعد السليمة للتأليف، والا فليتحلى الحريري بشجاعة الاعتذار".