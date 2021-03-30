لبنان

ما هي "الرسالة" التي قصدها الحريري؟

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
30-03-2021 | 08:00
A-
A+
Doc-P-808027-637526880836176967.jpg
Doc-P-808027-637526880836176967.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

انقسمت الآراء والتفسيرات حيال تفسير عبارة "وصلت الرسالة " بالرد المقتضب للرئيس المكلف سعد الحريري على رئيس الجمهورية.

 

ففي حين اكدت اوساط قريبة من بيت الوسط "ان الحريري كان يقصد ان رئيس الجمهورية افهمه في كلامه انه لا يريده ويحمّله مسؤولية ما آلت اليه الاوضاع"، رأت أوساط "8 اذار" ان الرسالة "هي مطالبة الحريري بلقاء  جبران باسيل، وإن الجواب عليها لا يزال عند الحريري سلبياً، رغم النصائح الخارجية والداخلية للحريري بضرورة الخروج من القطيعة مع باسيل، كتعبير عن كونه رئيساً لحكومة الجميع وانفتاحه على الكتل التي يطلب منها منح حكومته الثقة".

 

واعتبرت "ان زيارة السفير البريطاني لرئيس التيار الوطني الحر إشارة تمهيدية لترتيب لقاء بين الحريري وباسيل، تتركز الاتصالات الخارجية والداخلية على توفير قناعة لدى الحريري بضرورته، مقابل إقناع باسيل بحسم مسألة التخلي عن الثلث المعطل .

 

اما التفسير الاوضح لكلام الحريري فجاء عبر مصادر عونية فقالت "ان رسالة رئيس الجمهورية هي ابداء كل الاستعداد للتعاون، بعد العودة الى القواعد السليمة للتأليف، والا فليتحلى الحريري بشجاعة الاعتذار".

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:54 | 2021-03-30
13:39 | 2021-03-30
13:31 | 2021-03-30
13:22 | 2021-03-30
13:18 | 2021-03-30
13:10 | 2021-03-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website