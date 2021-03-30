عراجي: بداية التلقيح باسترازنيكا ستبدد الخوف منه

غرد النائب عاصم عراجي عبر حسابه على "تويتر": "بداية التلقيح باسترازنيكا، ستبدد الخوف منه كما حصل مع بداية التلقيح بفايزر، وهذا شئ إيجابي، لان ذلك سيسرع بطء عملية التلقيح، المهم ان تلتزم الشركات العالمية المصنعة للقاحات بمواعيد والكميات التى اتفق لبنان معها".