"ما بدي اسمع باسمو"

افادت معلومات ان "نصائح" اسديت الى رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر، الذي زار الرئيس ميشال عون امس، لعدم ذكر اسم الرئيس المكلف امام رئيس الجمهورية ،لا من قريب ولا من بعيد خلال اللقاء".

وبالفعل فقد اكتفى الاسمر في تصريحه المكتوب بالقول "في ظل الاوضاع المعيشية والاقتصادية الصعبة، يجب تشكيل حكومة من الاكفاء، ونظيفي الكف والمشهود لهم بالعمل الوطني وعلى الساحة الاقتصادية والاجتماعية كي يتمكنوا من تحقيق النهوض المنشود في هذا الوضع الاقتصادي السيء الذي يعيشه لبنان."

وفي مقطع ثان اكد "على الحاجة الملحة لتشكيل حكومة ولسلطة تنفيذية لوضع الحلول والمعالجات".