والد النائب علي حسن خليل في ذمة الله

غيب الموت حسن محمد عبدو خليل والد الوزير السابق والنائب علي حسن خليل. تقام مراسم الدفن الثالثة بعد ظهر اليوم في جبانة بلدته الخيام.



النائب علي حسن خليل: 03632629

احمد:71139261

محمد:70138956 للتعزية:النائب علي حسن خليل: 03632629احمد:71139261محمد:70138956