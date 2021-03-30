لبنان

والد النائب علي حسن خليل في ذمة الله

Lebanon 24
30-03-2021 | 08:43
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غيب الموت حسن محمد عبدو خليل والد الوزير السابق والنائب علي حسن خليل. تقام مراسم الدفن الثالثة بعد ظهر اليوم في جبانة بلدته الخيام.
للتعزية:
النائب علي حسن خليل: 03632629
احمد:71139261
محمد:70138956
 
 
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لبنان

تعازي ووفيات

علي حسن خليل

لبنان

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