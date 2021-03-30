سنة ونصف سنة باقية من العهد... إذا بقي حدن يخبّر!

لا يترك لنا السياسيون، ومن بينهم مسؤولون كبار، المجال للتفتيش عن مواضيع وقضايا للحديث عنها والتعليق عليها، سلبًا أو إيجابًا.

المادة الأخيرة الدسمة التي قُدّمت لنا على طبق من فضة كانت حديث رئيس الجمهورية العماد ميشال عون إلى الزميل عماد مرمل في صحيفة "الجمهورية"، الذي بدأ بمقدمة لافتة، وهي أن أجندة الرئيس غير مزدحمة بالمواعيد في نهاية الأسبوع "فكانت الفرصة سانحة للقاء مطول معه".

من بين الأمور الغريبة التي تضمّنتها المقابلة أن رئيس الجمهورية، وهو المسؤول الأول عن البلاد والعباد، خصّص ثلاثة أرباع وقته للحديث عن العراقيل التي يضعها الرئيس المكّلف سعد الحريري في وجهه، وهو "المحروق"، أي الرئيس عون، على تشكيل الحكومة، "فنام الحريري ثم إستفاق على مقاربة حكومية تنسف كل القواعد التي اعتدنا على اعتمادها في تشكيل الحكومات، وبالتالي، فإنّ المعالجة تكون ببساطة في ان يحترم تلك القواعد".