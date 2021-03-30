لبنان

نعمة افرام متخوف من اللجوء إلى بيع الذهب لاستمرار الدعم

Lebanon 24
30-03-2021 | 09:20
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حمّل النائب المستقيل نعمة أفرام كل الطاقم السياسي مسؤولية ما وصل إليه لبنان اقتصاديا ومعيشيا، مؤكدا أن هذا الطاقم يجب أن يرحل بأكمله، وتخوف من ان يتم اللجوء الى بيع الذهب لاستمرار الدعم".

 

هذا، واعتبر افرام في حديث مع الإعلامية ليال الاختيار ضمن برنامج "المشهد اللبناني" عبر قناة "الحرة" ان رئيس الجمهورية ميشال عون غارق بالصراعات، وقال:"الشعب ينزف حتى الموت"، وسأل: هل ما يقوم به رئيس الجمهورية هو ما يريده هو شخصيا أو لان هامش الحركة الذي لديه ضيق جدا".

 

إلى ذلك، اعتبر افرام ان "المجاعة آتية ونحن فشلنا بالمهمة وقد حذّرنا سابقا من كل ما يحصل"، لافتا الى ان "الخليط بين الفساد والغباء هو السبب"، وقال: "اللبنانيون يدفعون ثمن سياسة 30 سنة من الحكم ولا يمكن الاستمرار بحكومة "الوزراء" فالتنسيق بين الوزراء ضعيف جدا".

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