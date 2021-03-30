تفجير ذخائر قبالة الروشة قبل الظهر.. الجيش يدعو المواطنين إلى عدم الاقتراب

أعلنت قيادة الجيش عبر حسابها على "تويتر"، أنه سيتم تفجير قذائف من مخلفات الحرب في البحر قبالة مطعم دبيبو-الروشة بدءا من الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم. ودعت المواطنين وأصحاب مراكب الصيد والنزهة، إلى عدم الاقتراب من البقعة المذكورة في الزمان والمكان المحددين أعلاه.