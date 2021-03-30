أهالي طلاب الجامعات الأجنبية يعتصمون امام مصرف لبنان

يعتصم أهالي الطلاب في الجامعات الأجنبية منذ السابعة صباحا، امام مصرف لبنان بدعوة من "الجمعية اللبنانية لأولياء الطلاب"، للدفاع عن قانون الدولار الطالبي وحقوق الطلاب في الجامعات الأجنبية، بعد ان عمدت تلك الجامعات في الخارج الى طرد حوالى 200 طالب بسبب عدم قدرتهم على الايفاء بالدفع بالدولار، "ما يؤدي إلى تدمير مستقبلهم والقضاء على أبنائهم"، وسط مواكبة امنية مشددة من الجيش وفرقة مكافحة الشغب والقوى الأمنية امام المصارف في شارع الحمرا.

ثم توجه المعتصمون الى الاحتجاج امام عدد من المصارف في الحمرا ومحيطها، وعمدوا الى منع الموظفين من الدخول إلى اعمالهم.