لبنان

إعلام المطرانية المارونية في اوستراليا: طربيه يدعم مواقف الراعي ويستغرب طرح موضوع خلافته

Lebanon 24
30-03-2021 | 09:42
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اعلن المكتب الاعلامي في المطرانية المارونية في اوستراليا في بيان "انه منذ فترة، دأبت بعض المنابر الإعلامية وسواها من مرجعيات سياسية واجتماعية في لبنان، على نشر أخبار وتقارير تتحدث حينا عن خلاف البطريرك مار بشارة بطرس الراعي مع الكرسي الرسولي، واحيانا عن تباينات بين اعضاء مجلس المطارنة حول مواقفه، وتارة عن استعداد بعض المطارنة للترشح لخلافته لأسباب مختلفة، منها ما هو متعلق بصحته او بموقف الفاتيكان منه وتحديدا البابا فرنسيس".

اضاف البيان: "وآخر هذه التقارير الإعلامية تطرق الى ما أسماه:"خمسة مرشحين أقوياء لخلافةالراعي، بينهم راعي الأبرشية المارونية في أوستراليا المطران انطوان شربل طربيه. ان المطران طربيه يرفض التعليق على أمور كنسية، مستغربا طرح قضية خلافة الراعي في وقت يبرهن عن قدرة فائقة في قيادة السفينة بحزم، من خلال ما يطرحه من مبادرات وطنية إنقاذية أبرزها الحياد، ما يؤكد انه بحالة صحية جيدة، وبان كل ما يقوم به يحوز على ثقة ودعم وموافقة مجلس المطارنة الذين يرون فيه المرجع والقائدالذي يسير على خطى أسلافه البطاركة التاريخيين.ان المطران طربيه منزعج من هذه الفبركات الإعلامية وتوقيتها، سائلا عن الجهات المشبوهة التي تقف وراءها".

وختم البيان: "ان طربيه سعيد للغاية وفخور بأن يكون راعيا للابرشية المارونية في اوستراليا، وهذا لا يجعله يفكر او يسعى الى أي منصب آخر، بل يكتفي بخدمة الطقوس والنفوس، وعلى الوجه الأخص الله والانسان واوستراليا ولبنان".
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