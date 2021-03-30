لبنان

نقيب الأطباء: حصر التلقيح بالوزارة أثبت فشله ولبنان بحاجة الى أعداد أكبر

Lebanon 24
30-03-2021 | 09:49
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أعلن نقيب الأطباء البروفسور شرف أبو شرف أن المستشفيات مليئة وخصوصاً أسرّة العناية الفائقة.

وفي حديث لإذاعة "صوت كل لبنان"، شدد أبو شرف على أن لبنان بحاجة الى أعداد أكبر من اللقاحات، آملًا في أن تتجه الأمور نحو الأفضل مع وصول دفعات جديدة منها.

وعن الوقفة الرمزية للجسم الطبي أمس، أشار أبو شرف الى أنها نُفّذت لتُذكر بالشهداء، وهي وقفة تحذيرية للتقيّد بالتدابير الوقائية والتشدّد بتطبيق العقوبات على المخالفين وتسريع عملية التلقيح.

واعتبر أن حصر التلقيح بالوزارة أثبت فشله، لافتاً الى أن تشجيع المبادرات الخاصة، عبر اشراك النقابات والبلديات أكثر، يمكن أن يقلل من اعداد الاصابات وأن يسرّع عملية التلقيح.

وإذ رأى أبو شرف أن مستوى التعرفات الرسمية من قبل الجهات الرسمية والضامنة، لا يمكن أن يبقى هزيلاً كما هو حالياً، أشار الى ان هذه التعرفات يجب أن تُرفع من قبل الدولة

وألاّ تكون على كاهل المواطن، مؤكداً ضرورة حماية الطاقمين الطبي والتمريضي قانونياً.
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