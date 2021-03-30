معمل دير عمار الى العتمة "بهاليومين".. وهذا رقم خسائر الخزينة اليومي

افادت مصادر في معمل دير عمار الحراري ان المعمل يعمل فقط حالياً على مجموعة توليد الطاقة الثانية بمعدل 100 ميغاوات من اصل 160 ميغاوات، في حين ان المجموعة الاولى مطفأة منذ مدة.

وافادت المصادر انه بسبب عدم تفريغ بواخر الفيول اويل في موعدها منذ عدة ايام، من المرجح ان يتوقف المعمل عن العمل نهائياً في حدود يوم غد او بعد غد بحد اقصى وذلك بعد نفاد مادة الفيول من الخزانات، وبالتالي، ستتوقف التغذية الكهربائية عن الشمال نهائيا، بعد ان كانت تتغذى ما بين 4 الى 6 ساعات يومياً خلال الاسابيع الماضية.

وكان معمل الزهراني قد خرج عن الخدمة الفعلية بسبب عدم وجود الفيول اويل بعد رفض شركة "سيمنس" استقبال شحنة جديدة لعدم مطابقتها المواصفات المطلوبة للمعمل ورفعت مسؤوليتها عن المولدات بحال تم استقبال الشحنة.

وافادت المعلومات ان الدولة اللبنانية تتكبد خسائر قيمتها 48 الف دولار يومياً بسبب التأخير باستلام الفيول اويل من الباخرتين الراسيتين قبالة الزهراني ودير عمار.