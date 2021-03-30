لبنان

كلمة لنصرالله غداً

Lebanon 24
30-03-2021 | 11:24
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يتحدث الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصر الله عند الخامسة والربع عصر غد الأربعاء، في الحفل ‏التأبيني للقاضي الشيخ أحمد الزين الذي يقيمه تجمع العلماء المسلمين.
 
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