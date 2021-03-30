كلمة لنصرالله غداً

يتحدث الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصر الله عند الخامسة والربع عصر غد الأربعاء، في الحفل ‏التأبيني للقاضي الشيخ أحمد الزين الذي يقيمه تجمع العلماء المسلمين.