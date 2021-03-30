موظفو الصيانة في مجمع الجامعة اللبنانية أعلنوا الاضراب المفتوح حتى تحقيق مطالبهم

أعلن موظفو الصيانة والتشغيل في مجمع الجامعة اللبنانية في الحدث في بيان، انه "بعد اعتصام موظفي الصيانة والتشغيل في الجامعة اللبنانية - الحدث في تاريخ 23 /3/2021، واعطاء فرصة لايجاد الحلول المرجوة لمطالبنا بطلب من رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشاره الاسمر، نعلن انه لغاية اليوم لم نتلق اي رد ايجابي او حل لمطالبنا، وبناء عليه نعلن الاعتصام والاضراب المفتوح على مداخل مجمع الجامعة اللبنانية - الحدث، ابتداء من نهار الاربعاء الواقع في 31/3/2021من الساعة السابعة صباحا حتى تحقيق مطالبنا، وذلك في حضور رئيس الاتحاد العمالي العام".