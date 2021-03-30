لبنان

حريق في محل لتنجيد المفروشات في الخرايب

Lebanon 24
30-03-2021 | 11:28
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شب حريق فجر اليوم الثلاثاء، في محل لتنجيد المفروشات في بلدة الخرايب. وعلى الفور عملت إطفائية جمعية "الرسالة" للإسعاف الصحي (فوج الخرايب)، على إخماد الحريق قبل ان يمتد الى المباني المجاورة. واقتصرت الاضرار على الماديات.
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حريق

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