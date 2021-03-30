لبنان

نقابة العاملين في المرئي والمسموع: على المنتسبين الراغبين في تلقي اللقاح تسجيل أسمائهم خلال 3 أيام

Lebanon 24
30-03-2021 | 11:49
A-
A+
Doc-P-808114-637527018969461951.jpg
Doc-P-808114-637527018969461951.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت نقابة العاملين في الاعلام المرئي والمسموع في بيان، أنه "بناء على التنسيق مع وزيرة الاعلام في حكومة تصريف الأعمال الدكتورة منال عبد الصمد نجد، سيتم إعداد ملحق بأسماء الإعلاميين الراغبين في الحصول على اللقاح الخاص بالوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وطلبت النقابة من المنتسبين إليها الراغبين في الحصول على اللقاح، تسجيل أسمائهم لديها في مهلة لا تتعدى الايام الثلاثة المقبلة، بهدف ضمهم إلى اللائحة، وذلك من خلال التواصل مع أمانة السر على رقم واتساب 76652345.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:00 | 2021-03-30
13:54 | 2021-03-30
13:39 | 2021-03-30
13:31 | 2021-03-30
13:22 | 2021-03-30
13:18 | 2021-03-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website