كورونا تقفل مصلحة الصناعة في البقاع

أصدر محافظ البقاع القاضي كمال أبو جودة، قرارا قضى بإقفال مصلحة الصناعة في البقاع الكائن مركزها في غرفة التجارة والصناعة والزراعة في زحلة بدءا من اليوم الثلاثاء 30 من الحالي حتى صباح نهار الثلاثاء الواقع في 6 نيسان بعد ثبوت إصابة إيجابية بفيروس كورونا بين موظفي المصلحة.وأوعز أبو جودة الى رئيسة مصلحة الصحة في البقاع الدكتورة لارا برّاك "متابعة موضوع اجراء فحوص ال"PCR" لجميع الموظفين التابعين لمصلحة الصناعة في البقاع وفق توصيات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة العامة، على أن يتم لاحقا اتخاذ الإجراءات المناسبة في ضوء نتائج الفحوص"