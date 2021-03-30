لبنان

العثور على قذيفة عيار 155 في بلدة مراح الحباس

Lebanon 24
30-03-2021 | 12:21
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أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" انه عثر على قذيفة عيار 155 من مخلفات الحرب في بلدة مراح الحباس، ويعمل فوج الهندسة في الجيش على تفجيرها.
 
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قذيفة

الحرب

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