أبو سمرا أرجأ جلسة الاستجواب في ملف الصرف الصحي الى 15 نيسان

أرجأ قاضي التحقيق الأول في بيروت بالإنابة شربل أبو سمرا ، جلسة الإستماع الى المدعى عليهم في ملف الصرف الصحي وشبكات تكرير المياه الى 15 نيسان المقبل، لإستكمال التبليغات وتعيين وكلاء للمدعى عليهم،

وذلك بعد إدعاء النيابة العامة المالية على مجلس الإنماء و الإعمار وإستشاريين ومتعهدين، وبعد تقرير المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري الذي أجرى تحقيقاته في الملف.