لبنان

عملية أمنية نوعية في زحلة

Lebanon 24
30-03-2021 | 12:59
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نفذت عناصر من مديرية أمن الدولة في زحلة عملية أمنية نوعية في بلدة علي النهري نتج منها توقيف المدعو م. ج وهو المطلوب الأول في سرقة السيارات في البقاع الاوسط، وفي سجله سرقة أكثر من 100 سيارة، بحيث يعيد بيعها الى سوريا وتحديدا من نوعي "كيا" و"هيونداي".
كما يشكل عصابة سلب وتشليح، وفي حقه عشرات مذكرات التوقيف وخلاصات أحكام.
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