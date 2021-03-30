توقف معاملات المواطنين بسبب انهيار قسم من سقف مبنى سرايا اميون

أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" بأن انهيار قسم من سقف مبنى سرايا اميون القديم العهد تسبب بتوقف العمل الاداري لموظفي الدوائر الموجودة ضمنه، وبالتالي الى توقف وعرقلة معاملات المواطنين، ويعمل حاليا على تأمين مركز آخر لحين صيانة واصلاح الاضرار فيه، كما ان سقف السرايا يشهد منذ مدة تسربا لمياه الامطار ، بالاضافة الى ان هناك تقارير قدمت الى الجهات المعنية لترميم وتأهيل المبنى .