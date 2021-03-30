لبنان

هذه التعاونية تسبب زحمة سير (صورة)

Lebanon 24
30-03-2021 | 13:22
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تشهد "تعاونية البحصاص"، اقبالا كثيفا من قبل المواطنين، ما يسبب زحمة سير داخل التعاونية وعلى الطريق العام المقابل لها.
 
 
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البحصاص

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