الحريري عرض التطورات مع سفير الاردن وابرق الى امير الكويت معزيا

استقبل رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري ظهر اليوم في بيت الوسط، السفير الأردني في لبنان وليد عبد الرحمن جفال الحديد، وعرض معه اخر التطورات والعلاقات الثنائية بين البلدين.

من جهة ثانية، ابرق الرئيس الحريري الى امير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح معزيا، باسمه وباسم تيار المستقبل بوفاة الشيخة نورية الأحمد الجابر المبارك الصباح.