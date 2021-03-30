عطلة الصحافة في الجمعة العظيمة وعيد الفصح لدى الطوائف الكاثوليكية

صدر عن نقابة الصحافة اللبنانية البيان الآتي:

"لمناسبة عيد الفصح لدى الطوائف المسيحية التي تتبع التقويم الغربي تعطل الصحف يومي الجمعة العظيمة في 2 نيسان 2021 وأحد الفصح في الرابع منه، وذلك عملا بقرار مجلسي نقابتي الصحافة والمحررين واتحادات نقابات عمال الطباعة وشركات توزيع المطبوعات ونقابة مخرجي الصحافة ومصممي الغرافيك".