لبنان

تباحث بين سفيري لبنان وتركيا في فرنسا

Lebanon 24
30-03-2021 | 14:07
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استقبل سفير لبنان في فرنسا رامي عدوان نظيره التركي علي أونانر حيث تناول اللقاء العلاقات الثنائية والتطورات في منطقة الشرق الأوسط ولاسيما الأوضاع في حوض البحر المتوسط.
يذكر انه تربط السفيران علاقة صداقة وزمالة قديمة تعود إلى أيام الدراسة في المعهد الوطني للإدارة في فرنسا مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
تجدو الاشارة الى ان السفير التركي استلم منصبه حديثاً قادماً من تونس.
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