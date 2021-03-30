لبنان

مستودع يقوم بتخزين السكر والأرز المدعومين في الهلالية!

Lebanon 24
30-03-2021 | 13:56
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كثف مراقبو وزارة الاقتصاد والتجارة في محافظة لبنان الجنوبي جولاتهم، وتركزت صباح اليوم على محلات للمواد الغذائية في شرق مدينة صيدا وجوارها، وفي صيدا القديمة، بهدف ملاحقة المتلاعبين ومحتكري السلع المدعومة، ووضعها في متناول المواطنين لتمكينهم من سد الحد الأدنى من متطلباتهم المعيشية بالتزامن مع اقتراب شهر رمضان المبارك.

واولى محطات الكشف الميداني، كانت تسطير محضر ضبط في حق صاحب مستودع في الهلالية في حضور عناصر من شرطة البلدية، إثر عملية دهم لفرق أمن الدولة حيث ضبطت في داخله تخزين 80 كيسا من السكر والأرز المدعوم زنة الخمسة كيلو، إضافة إلى العثور على 19 منها فارغا. واستنادا للمعطيات، فرض على التاجر عرض كمية اكياس المواد المضبوطة في صالة البيع الخاصة به، كما تم الايعاز الى عناصر البلدية القيام بإتلاف الاكياس الخالية بحسب الشروط القانونية المتبعة.

ثم جال المراقبون على محلات للمواد الغذائية في صيدا القديمة بمؤازرة عناصر من أمن الدولة، وعمدوا الى التحقق من التزام أصحابها عرض المواد المدعومة المتوافرة لديهم وعدم التلاعب بالاسعار لجهة هامش نسب الأرباح المعتمد من قبل الوزارة، في ظل عدم استقرار سعر صرف الدولار.
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