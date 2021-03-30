لبنان

في جبيل.. الكشف عن شبكة ترويج عملة مزيفة

Lebanon 24
30-03-2021 | 14:20
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أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" بأن مكتب أمن جبيل في مديرية المخابرات في الجيش، اوقف اليوم في جبيل شبكة ترويج عملة مزيفة مؤلفة من شخصين.
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عملية مزيفة

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