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لبنان
في جبيل.. الكشف عن شبكة ترويج عملة مزيفة
Lebanon 24
30-03-2021
|
14:20
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أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" بأن مكتب أمن جبيل في مديرية المخابرات في الجيش، اوقف اليوم في جبيل شبكة ترويج عملة مزيفة مؤلفة من شخصين.
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