لبنان

الاهالي يقطعون الطريق في مجدليا (صورة)

Lebanon 24
30-03-2021 | 14:44
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قطع اهالي بلدة مجدليا - زغرتا، الطريق العام في البلدة بعد مناشدات عدة للبلدية باصلاح المجارير في البلدة.

وقد شهدت البلدة منذ عدة ايام ، غرق عدة شوارع بالمجارير من دون قيام البلدية بالتحرك لاصلاحها.
 
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مجدليا

مجارير

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