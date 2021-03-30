الاهالي يقطعون الطريق في مجدليا (صورة)



قطع اهالي بلدة مجدليا - زغرتا، الطريق العام في البلدة بعد مناشدات عدة للبلدية باصلاح المجارير في البلدة.



وقد شهدت البلدة منذ عدة ايام ، غرق عدة شوارع بالمجارير من دون قيام البلدية بالتحرك لاصلاحها.