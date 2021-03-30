لبنان

المكتب الإعلامي لعراجي ينفي ما ورد في مقال صحافي: من نسج الخيال

Lebanon 24
30-03-2021 | 14:48
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أصدر المكتب الإعلامي لرئيس لجنة الصحة النيابية النائب الدكتور عاصم عراجي بيانا، أوضح فيه "اللغط الذي ورد في المقال العائد للصحافية (تاليا غمراوي) في موقع "أساس" الإلكتروني تحت عنوان "تفاصيل مؤامرة" العهد" والحزب السياسية على لجنة اللقاح" الوارد في تاريخ اليوم الثلاثاء 30/3/2021".


وقال: "ان ما ورد في المقال على لسان النائب الدكتور عاصم عراجي عار من الصحة جملة وتفصيلا، فقد إستفاضت الصحافية المذكورة في قلمها ونسبت أشياء من نسج خيالها الى سعادة النائب عراجي الذي بدوره ينتمي الى عائلة لها تاريخ في الوطنية تبتعد كل البعد عن الطائفية والمذهبية. كما يهم سعادته أن الشيء الوحيد الذي صرح فيه للصحافية عندما سئل عن تعدد اللجان الصحية، فأجاب بإنه ليس مع تعدد اللجان بالإجمال".
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