صراف: إذا كان القطاع الخاص يريد انتظار الدولة لتلقيح موظفيه فعليه الانتظار أكثر من سنة

تبدأ اليوم شركة "فارمالاين" بتلقيح موظفي شركة طيران الشرق الاوسط الخطوط الجوية اللبنانية بلقاح Sputnik v الروسي لمكافحة جائحة "كورونا"، توازياً مع افتتاح منصة الـ"ميدل ايست" بعدما وصلت الدفعة الاولى الاسبوع الماضي.

وقال رئيس مجلس ادارة فارمالاين جاك صراف في تصريح له:

"استقدمت اللقاح لحل المشكلة التي نعانيها في القطاع الخاص ولحماية موظفيه وعائلاتهم ولاستمرارية العمل حيث كانت الشركات والمؤسسات تشهد تراجعا في الانتاجية وعدم العمل من جراء اصابة موظفيها وعائلاتهم كما ثمن فحوص الكورونا التي كنا نجريها لموظفينا دورياPCR. ثمن المعقمات او المطهرات لدرجة ان الحضور كان اقل من 30 في المئة".

وقال صراف: "اذا كان القطاع الخاص يريد انتظار الدولة لتلقيح موظفيه فعليه الانتظار اكثر من سنة وهدفنا مع وزير الصحة ان نرفع عدد التلقيح من 7الاف الى 20 الفا يوميا عبر انشاء مراكز تلقيح في كافة المناطق اللبنانية".

أضاف: "لقد أمنا لقاح "سبوتينك" غير الذي تستعمله الدولة اي بفايزر المدعوم من منظمة الصحة العالمية بعد ان وافق وزير الصحة الدكتور حمد الحسن ورئيس اللجنة العلمية الدكتور عبد الرحمن البزري على السماح للقطاع الخاص باستيراد لقاح "سبو تنيك الروسي" في 5 شباط 2021 وقد اجريت الاتصالات في روسيا وحصلت على موافقة مبدئية معهم للتعاون مع مجموعة ماليا ووضعوني بإتصال مع الشريك الاستراتيجي لموافقته على توقيع العقد ايضا حيث ان هذا الشريك قام بأستثمارات في صندوق الاستثمار الروسي واصبح الموزع للقاح سبوتنيك في المنطقة".

وتابع :"لقد اطلقنا المنصة للقطاع الخاص في 25 اذار وباشرنا بوضع خطط التوزيع المتعلقة بالكميات المستلمة. اما في ما يخص السعر، فقد قدمت الفواتير الى وزارة الصحة حسب شروط الاستيراد والبيع وحسب الانظمة المعمول فيها وقد وافق الوزير الحسن مشترطا ان يخفض السعر في حال تمكن اي شخص من ال 33 طلبا لاستيراد "سبوتنيك" من الحصول على سعر أدنى. وقد ابديت استعدادا ان ارد الاموال الاضافية التي حصلت عليها من جراء التلقيح رغم الاشاعات التي تطلق حول هذا الموضوع".

وأكد صراف انه ب"التعاون مع الدولة زدنا عدد مراكز التلقيح وتوسيعها للوصول الى نسبة كبيرة من التلقيح.اما في ما يختص بالقطاع العام والمؤسسات العامة والبلديات ولها شروط قانونية ونعمل على قوننة التلقيح في هذا الموضوع تجنبا لاي مشكلة قد نتعرض لها. مع العلم ان روسيا تنتج ?لقاحات :سبوتنيك سائل واخر بودرة والثالث "لايت". وقد اختار خبراؤنا استعمال "سبوتنيك السائل" تجنبا لاي أخطاء بينما لقاح "اللايت" فهو لقاح حديث وليس لديه تجارب تاريخية. وقد وافقت روسيا على تصنيعه في الهند التي يقدر عدد سكانها بمليار نسمة."سبوتنيك السائل" يملك تاريخا يقارب الستة اشهر الى تسعة اشهر ولذلك كان خيارنا".

ورفض صراف "ان يتم تجيبر التطعيم بهذا اللقاح لاسباب انتخابية، وقال:"كل من دعا من السياسيين انصاره الى التسجيل تمهيدا للتطعيم باللقاح، فعليه الانتظار كثيرا".