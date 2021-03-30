لبنان

قوى الامن تهيب بالمواطنين.. موسم الصيد البرّي انتهى!

Lebanon 24
30-03-2021 | 15:09
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صـدر عـن المديـرية العامـة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامـة البلاغ التالي:

بعد انتهاء موسم الصيد، الذي يمتد من الأول من أيلول لغاية منتصف شهر شباط من كل عام، تهيب المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بالمواطنين التقيّد بأحكام القانون رقم /580/ "نظام الصيد البرّي في لبنان"، وتعلمهم أنّ قطعاتها العملانية ستقوم بتسيير دوريات في أوقات وأماكن مختلفة لضبط هذه المخالفات، على الرغم من المهام الملقاة على عاتقها في هذه الأوضاع الصّعبة التّي تمر فيها البلاد.

 

كما تُذكّرهم أنّها على استعداد دائم لتلقّي كل الشكاوى للمخالفات الموثّقة بصورة فوتوغرافية، أو فيديو) كإطلاق النار على الطيور المهاجرة وجميع مخالفات الصيد الجائر) وإرسالها إلى شعبة العلاقات العامّة عبر خدمة "بلّغ"، على الموقع الرسمي www.isf.gov.lb، أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.
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