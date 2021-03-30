ما حقيقة خطف 3 فتيات في بزيزا؟

ردت بلدية بزيزا في بيان، على "ما يتم تداوله عن إختفاء ثلاث فتيات من المقيمين في نطاق البلدة"، فأوضحت انه "لا يوجد بعد معلومات مؤكدة عن سبب اختفائهن وبالتالي، فإن والدهن قد سلم الملف الى القوى الامنية التي تقوم بمتابعته. وعليه يرجى عدم نشر معلومات مغلوطة عن عملية خطف او غيرها، لأن الفتيات خرجن من منزلهن بكامل ارادتهن ولم يعدن. ونحن بانتظار نتائج التحقيق لنعلمكم بكل جديد".