لبنان

بري إستقبل السفير المصري ورعد والأخير وضعه في نتائج زيارته لموسكو

Lebanon 24
30-03-2021 | 15:43
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استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، سفير جمهورية مصر العربية ياسر العلوي، حيث تم عرض للاوضاع العامة والعلاقات الثنائية بين البلدين.

واستقبل الرئيس بري الوزير السابق سجعان قزي ومدير مكتب الاعلام في الصرح البطريركي في بكركي المحامي وليد غياض. وبحث معهما في آخر المستجدات السياسية والحكومية.

وبعد اللقاء قال قزي :"قمنا بزيارة دولة الرئيس نبيه بري انا والاستاذ وليد غياض لنقل تحيات غبطة البطريرك لدولته ولإطلاعه على الجهود التي يبذلها لإنقاذ لبنان على المدى القريب من أجل الوصول الى حكومة ترضي الرأي العام اللبناني والمجتمعين العربي والدولي. كما أطلعنا دولة الرئيس نبيه بري على الجهود التي يبذلها هو أيضا بالتواصل مع غبطة البطريرك والقيادات الوطنية للخروج من الازمة الحكومية المستعصية حتى الآن ".

اضاف قزي: "أظن أن تكافل الجهود بين كل مرجعيات الخير والمرجعيات الوطنية في هذا البلد يمكن ان تؤدي الى الخروج من هذا المأزق، وكما يقول غبطته دائما إذا صفت النيات. وجلسة رئيس الجمهورية مع الرئيس المكلف في جلسة وجدانية لتأليف حكومة طال انتظارها".

وبعد الظهر، استقبل رئيس المجلس، رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد الذي وضع رئيس المجلس في اجواء ونتائج زيارته لموسكو. كما تناول البحث آخر المستجدات السياسية والاوضاع العامة وشؤونا تشريعية.

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