19
o
بيروت
20
o
طرابلس
17
o
صور
19
o
جبيل
19
o
صيدا
19
o
جونية
16
o
النبطية
19
o
زحلة
15
o
بعلبك
16
o
بشري
18
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
بري إستقبل السفير المصري ورعد والأخير وضعه في نتائج زيارته لموسكو
Lebanon 24
30-03-2021
|
15:43
A-
A+
photos
0
A+
A-
استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، سفير جمهورية مصر العربية ياسر العلوي، حيث تم عرض للاوضاع العامة والعلاقات الثنائية بين البلدين.
واستقبل الرئيس بري الوزير السابق سجعان قزي ومدير مكتب الاعلام في الصرح البطريركي في بكركي المحامي وليد غياض. وبحث معهما في آخر المستجدات السياسية والحكومية.
وبعد اللقاء قال قزي :"قمنا بزيارة دولة الرئيس نبيه بري انا والاستاذ وليد غياض لنقل تحيات غبطة البطريرك لدولته ولإطلاعه على الجهود التي يبذلها لإنقاذ لبنان على المدى القريب من أجل الوصول الى حكومة ترضي الرأي العام اللبناني والمجتمعين العربي والدولي. كما أطلعنا دولة الرئيس نبيه بري على الجهود التي يبذلها هو أيضا بالتواصل مع غبطة البطريرك والقيادات الوطنية للخروج من الازمة الحكومية المستعصية حتى الآن ".
اضاف قزي: "أظن أن تكافل الجهود بين كل مرجعيات الخير والمرجعيات الوطنية في هذا البلد يمكن ان تؤدي الى الخروج من هذا المأزق، وكما يقول غبطته دائما إذا صفت النيات. وجلسة رئيس الجمهورية مع الرئيس المكلف في جلسة وجدانية لتأليف حكومة طال انتظارها".
وبعد الظهر، استقبل رئيس المجلس، رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد الذي وضع رئيس المجلس في اجواء ونتائج زيارته لموسكو. كما تناول البحث آخر المستجدات السياسية والاوضاع العامة وشؤونا تشريعية.
تابع
الأكثر قراءة
القوات اللبنانية في الضاحية غداً... ماذا يجري؟
Lebanon 24
القوات اللبنانية في الضاحية غداً... ماذا يجري؟
19:13 | 2021-03-29
29/03/2021 07:13:12
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يرتفع في السوق الموازية.. هذا ما سجله صباحا
Lebanon 24
الدولار يرتفع في السوق الموازية.. هذا ما سجله صباحا
08:46 | 2021-03-30
30/03/2021 08:46:27
Lebanon 24
Lebanon 24
نجمة "باب الحارة" تُفجع بوفاة طفلتها الرضيعة
Lebanon 24
نجمة "باب الحارة" تُفجع بوفاة طفلتها الرضيعة
22:19 | 2021-03-29
29/03/2021 10:19:05
Lebanon 24
Lebanon 24
رسالة من جنبلاط الى "حزب الله"
Lebanon 24
رسالة من جنبلاط الى "حزب الله"
08:45 | 2021-03-30
30/03/2021 08:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تراجع "طفيف" للدولار.. إليكم سعره مساء اليوم
Lebanon 24
تراجع "طفيف" للدولار.. إليكم سعره مساء اليوم
21:26 | 2021-03-29
29/03/2021 09:26:42
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
18:03 | 2021-03-30
ما هي آخر مستجدات كورونا في السجون اللبنانية... قوى الأمن توضح
17:12 | 2021-03-30
حماية المستهلك تنشط في عكار (صور)
17:00 | 2021-03-30
موسكو خائفة جدًا على لبنان... وهذا ما ستفعله
16:59 | 2021-03-30
نائب مستقيل يحذر.. هل نعود الى مجاعة 1917؟
16:54 | 2021-03-30
تشييع والد النائب علي حسن خليل
16:30 | 2021-03-30
في العبدة... شاحنة تهدد سلامة الاطفال (صورة)
فيديو
مشهد مؤثّر.. قطّة تحمل ابنها المريض إلى المستشفى (فيديو)
Lebanon 24
مشهد مؤثّر.. قطّة تحمل ابنها المريض إلى المستشفى (فيديو)
18:00 | 2021-03-30
30/03/2021 18:06:20
Lebanon 24
Lebanon 24
"مايكروسوفت" تطوّر لعبة تحاكي قصة السفينة "إيفر غيفن"! (فيديو)
Lebanon 24
"مايكروسوفت" تطوّر لعبة تحاكي قصة السفينة "إيفر غيفن"! (فيديو)
18:00 | 2021-03-30
30/03/2021 18:06:20
Lebanon 24
Lebanon 24
محمد عساف يتحدث عن زوجته وتفاصيل زواجهما: "كانت خائفة مني"! (فيديو)
Lebanon 24
محمد عساف يتحدث عن زوجته وتفاصيل زواجهما: "كانت خائفة مني"! (فيديو)
17:00 | 2021-03-30
30/03/2021 18:06:20
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact