قائد الجيش استقبل السفير الهولندي في لبنان

استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة، السفير الهولندي في لبنان السيد Hans Peter VAN DER WOUDE يرافقه الملحق العسكري المقدم Johan Carel GERRITSEN، وتمّ التداول في علاقات التعاون بين جيشَيْ البلدين. كما استقبل نائب المنسّق الخاص للأمم المتحدة في لبنان السيدة نجاة رشدي، وتناول البحث أوضاع لبنان والمنطقة.