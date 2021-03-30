لبنان

سرقة السيارات... تتواصل في طرابلس

Lebanon 24
30-03-2021 | 16:25
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اقدم مجهولون فجر اليوم على سرقة سيارة من نوع "kia cerato"، في شارع مار مارون في طرابلس، وتحمل السيارة لوحة رقمها، T 142597 

ويذكر ان شارع عزمي ومتفرعاته يشهد في الآونه الأخيرة سرقة سيارات وابواب حديدية واغطية الريغارات.
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سرقة سيارات

طرابلس

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