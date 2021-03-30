سرقة السيارات... تتواصل في طرابلس

اقدم مجهولون فجر اليوم على سرقة سيارة من نوع "kia cerato"، في شارع مار مارون في طرابلس، وتحمل السيارة لوحة رقمها، T 142597



ويذكر ان شارع عزمي ومتفرعاته يشهد في الآونه الأخيرة سرقة سيارات وابواب حديدية واغطية الريغارات.