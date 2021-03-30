لبنان

التقدمي يحذر من مخطط مشبوه يخص اللاجئين الفلسطينيين

Lebanon 24
30-03-2021 | 16:23
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أشار الحزب التقدمي الإشتراكي في بيان، الى أن "بعض الجهات اللبنانية المشبوهة، وبعض مكاتب المحاماة، تقوم بتحريض اللاجئين الفلسطينيين على التخلي عن حق العودة وتسليم ما يمتلكون من وثائق لحقوقهم وملكياتهم، واهمة إياهم بمغريات مادية وبوعود كاذبة سبق للفلسطينيين أن خبروها ورفضوها انطلاقا من تمسكهم بكامل حقوقهم التاريخية، وبنضالهم من أجل فلسطين، ورفضهم لتصفية القضية الفلسطينية".

وحذر "هؤلاء المشبوهين من التمادي بهذا المخطط، المعروفة غاياته وارتباطاته، خاصة وأنه يحاول دس الفتنة في المخيمات ويتعرض إلى وكالة الأونروا المسؤولة عن غوث اللاجئين مستغلا الأوضاع المعيشية الصعبة التي يمر بها لبنان"، داعيا "أجهزة الدولة اللبنانية إلى عدم التساهل مع كل الدعوات التي تنال من حق اللاجئين بالعيش إلى حين العودة إلى ديارهم، انطلاقا من التزام لبنان بالدفاع عن القضية الفلسطينية وتمسكه بمقررات الجامعة العربية وبالقرارات الدولية وخاصة بحق العودة".
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